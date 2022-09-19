Раньше он закрывался в 17 часов
В мобильном пункте вакцинации в улан-удэнском ТРЦ «Форум» (2 этаж, офис №15) изменился график работы. Раньше пункт вакцинации закрывался в 17:00, теперь же стал работать на час дольше.
График работы:
Пн-Сб с 10:00-18:00,
Перерыв с 12:00-12:30
Воскресенье - выходной день.
При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Вакцинация проводится для всех граждан РФ, вне зависимости от места прикрепления.
В Улан-Удэ пункт вакцинации в «Форуме» стал работать на час дольше
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