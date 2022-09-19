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В Улан-Удэ пункт вакцинации в «Форуме» стал работать на час дольше

В Улан-Удэ пункт вакцинации в «Форуме» стал работать на час дольше
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Раньше он закрывался в 17 часов

В мобильном пункте вакцинации в улан-удэнском ТРЦ «Форум» (2 этаж, офис №15) изменился график работы. Раньше пункт вакцинации закрывался в 17:00, теперь же стал работать на час дольше.

График работы:

Пн-Сб с 10:00-18:00,
Перерыв с 12:00-12:30

Воскресенье - выходной день.

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Вакцинация проводится для всех граждан РФ, вне зависимости от места прикрепления. 
коронавирус вакцинация профилактика

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