В Улан-Удэ пункт вакцинации в «Форуме» стал работать на час дольше

Раньше он закрывался в 17 часов



В мобильном пункте вакцинации в улан-удэнском ТРЦ «Форум» (2 этаж, офис №15) изменился график работы. Раньше пункт вакцинации закрывался в 17:00, теперь же стал работать на час дольше.



График работы:



Пн-Сб с 10:00-18:00,

Перерыв с 12:00-12:30



Воскресенье - выходной день.



При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.



Вакцинация проводится для всех граждан РФ, вне зависимости от места прикрепления.

