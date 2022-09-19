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Жители пригорода Улан-Удэ очень ждут педиатра

Жители пригорода Улан-Удэ очень ждут педиатра
Общество,  Фото:pexels.com
Из-за дефицита кадров в одной очереди сидят и старики, и дети

Жители села Сужа в Иволгинском районе Бурятии очень нуждаются в педиатре. О необходимости врача местные жители рассказали через группу «Иволга-инфо. 24/7». Из-за дефицита кадров приём и детей, и взрослых ведёт один специалист.

- Когда будет педиатр в Суже? Сегодня были на приёме и ждали свою очередь 1,5 часа, так как приём был детский и взрослый. Взрослые и дети все с признаками ОРВИ. Может взрослые пришли с ковидом. Каждый вторник и пятница прививочный день у детей. Либо пусть в определённое время приходят взрослые и отдельное время дети. Очень тяжело стоять в очереди с ребёнком, когда над душой стоят взрослые пожилые люди. Решите вопрос, пожалуйста, - написал житель Сужи.

Зам главврача по амбулаторно-поликлинической работе Татьяна Сангадиева сообщила, что вакансия открыта и специалиста уже ищут.

- Второй врач уволилась, педиатр в декретном отпуске. Работает один врач общей практики, - цитирует Татьяну Сангадиеву «Иволга-инфо. 24/7». 
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