Улан-удэнская колония показала директору театра швейное производство

Учреждения наметили дальнейшие возможности сотрудничества
Директор русского драматического театра имени Бестужева Наталья Светозарова посетила с рабочим визитом исправительную колони №7 в Улан-Удэ.
В ходе встречи руководителю драмтеатра показали производственные мощности швейного производственного участка и выпускаемую в учреждении продукцию.
Кроме того, стороны рассмотрели возможности пошива спецодежды для персонала театра и наметили перспективы дальнейшего сотрудничества, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
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