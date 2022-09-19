Улан-удэнская колония показала директору театра швейное производство

Директор русского драматического театра имени Бестужева Наталья Светозарова посетила с рабочим визитом исправительную колони №7 в Улан-Удэ.В ходе встречи руководителю драмтеатра показали производственные мощности швейного производственного участка и выпускаемую в учреждении продукцию.Кроме того, стороны рассмотрели возможности пошива спецодежды для персонала театра и наметили перспективы дальнейшего сотрудничества, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

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