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В улан-удэнском СИЗО состоялся День открытых дверей

В улан-удэнском СИЗО состоялся День открытых дверей
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
День завершился чаепитием

В СИЗО-1 в Улан-Удэ состоялся День открытых дверей для родственников осужденных, отбывающих наказание в отряде хозяйственного обслуживания.

- После встречи и регистрации прибывших гости учреждения ознакомились с условиями содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также условиями, в которых отбывают наказание осуждённые. Начальник отряда Егор Климов рассказал родственникам осуждённых об истории учреждения и провел экскурсию по помещениям отряда хозяйственного обслуживания, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

Осуждённые подготовили для своих родных концерт «Золотая осень», где исполнили песни, прочитали стихи, показали театральную миниатюру и изготовленные своими руками поделки. После чего присутствующим продемонстрировали видеоролики о культурных и спортивных мероприятиях, проводимых в СИЗО.

По традиции было организовано чаепитие.



СИЗО день открытых дверей

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