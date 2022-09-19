В улан-удэнском СИЗО состоялся День открытых дверей





В СИЗО-1 в Улан-Удэ состоялся День открытых дверей для родственников осужденных, отбывающих наказание в отряде хозяйственного обслуживания.- После встречи и регистрации прибывших гости учреждения ознакомились с условиями содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также условиями, в которых отбывают наказание осуждённые. Начальник отряда Егор Климов рассказал родственникам осуждённых об истории учреждения и провел экскурсию по помещениям отряда хозяйственного обслуживания, - сообщили в УФСИН по Бурятии.Осуждённые подготовили для своих родных концерт «Золотая осень», где исполнили песни, прочитали стихи, показали театральную миниатюру и изготовленные своими руками поделки. После чего присутствующим продемонстрировали видеоролики о культурных и спортивных мероприятиях, проводимых в СИЗО.По традиции было организовано чаепитие.