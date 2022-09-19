В Улан-Удэ общественница проверила опорный пункт участковых

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Общественница внесла некоторые предложения



Член общественного совета при управлении МВД России по Улан-Удэ Римма Балдаева посетила опорный пункт участковых уполномоченных полиции отделения полиции №1.



Посещение прошло в рамках акции «Гражданский мониторинг».



Римма Балдаева осмотрела служебный кабинет и его техническое оснащение, проверила наличие информационных стендов и актуальность информации, расположенной на них. Особое внимание было уделено стенду сотрудника ПДН, на котором размещена информация для детей и родителей.



В ходе посещения общественница внесла предложения по улучшению социально-бытовых условий на рабочем месте полицейских.



- По результатам инспектирования Римма Балдаева оставила положительную оценку об организации деятельности участковых уполномоченных полиции и их месте работы, - сообщили в МВД по Бурятии.



