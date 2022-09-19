Общественница внесла некоторые предложения
Член общественного совета при управлении МВД России по Улан-Удэ Римма Балдаева посетила опорный пункт участковых уполномоченных полиции отделения полиции №1.
Посещение прошло в рамках акции «Гражданский мониторинг».
Римма Балдаева осмотрела служебный кабинет и его техническое оснащение, проверила наличие информационных стендов и актуальность информации, расположенной на них. Особое внимание было уделено стенду сотрудника ПДН, на котором размещена информация для детей и родителей.
В ходе посещения общественница внесла предложения по улучшению социально-бытовых условий на рабочем месте полицейских.
- По результатам инспектирования Римма Балдаева оставила положительную оценку об организации деятельности участковых уполномоченных полиции и их месте работы, - сообщили в МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ общественница проверила опорный пункт участковых
Общество, Фото:
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