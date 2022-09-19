Приборы учёта понуждают устанавливать через суд
По результатам работы Госстройжилнадзора суды обязали теплоснабжающие организации установить приборы учёта в Закаменском, Заиграевском, Бичурском и Северо-Байкальском районах Бурятии. Материалы для направления в суд готовятся также для других районов, сообщили в пресс-службе Госстройжилнадзора.
На сегодняшний день в Бурятии всего 35% домов с централизованным теплоснабжением оснащены приборами учёта. При этом среднероссийские показатели порядка 38%. Наиболее низкий процент оснащённости в Заиграевском, Прибайкальском и Закаменском районах.
В 2021 году за отсутствие общедомовых приборов учёта теплоснабжающим организациям были назначены штрафы на сумму более миллиона рублей. В связи с введенным в 2022 году мораторием на проверки надзорный орган пересылал материалы дел в прокуратуру для направления в суд. Все заявления об обязании теплоснабжающих организаций установить и ввести в эксплуатацию общедомовые приборы учёта удовлетворены. Готовятся материалы по другим районам Бурятии, причём часть из них Госстройжилнадзор самостоятельно направит в суд.
Ситуация по исполнению решений судов находится на контроле. Так, например, в посёлке Заиграево будут установлены два прибора учета, по остальным ресурсник будет просить отсрочку исполнения решения суда.
- Установка общедомовых приборов учёта тепловой энергии - требование федерального законодательства. Если штрафы и предписания не привели к необходимому результату, значит, вопрос должен решаться в суде, и эту работу следует провести в максимально сжатые сроки,- отметил заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.
В Бурятии всего 35% домов оборудованы положенными приборами учёта
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