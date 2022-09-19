Начало недели в Бурятии будет дождливым и ветреным

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами ожидается мокрый снег



Начало сентября порадовало жителей Бурятии тёплой погодой. В некоторые дни столбик термометра поднимался до +33 градусов. Однако осень вступает в свои права, и теперь с каждым днём будет становиться всё прохладнее. На этой неделе синоптики обещают по-настоящему осеннюю погоду.



По данным Бурятского гидрометцентра, во вторник, 20 сентября, по республике переменная облачность, местами небольшой дождь, утром и днём по северной половине до умеренного, в горах севера с мокрым снегом. Ветер западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью +1,+6, местами -4,-9, днём +14,+19, местами +4,+9.



В среду, 21 сентября, облачно с прояснением, ночью местами, днём на большей части территории небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12, ночью в отдельных районах до 17, днём до 16-21 м/с. Температура ночью +2,+7, местами -3,-8, днём +6,+12.



В четверг, 22 сентября, по республике переменная облачность, ночью местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12, ночью в отдельных районах 15-19 м/с. Температура ночью от +3 до -3, местами -5,-10, днём +7,+12, по юго-западу до +13,+18.



