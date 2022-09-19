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В Улан-Удэ состоится XXVII Книжный салон

В Улан-Удэ состоится XXVII Книжный салон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Запланированы книжная ярмарка, конкурсы и викторины

XXVII Книжный салон состоится в Национальной библиотеке Бурятии 22 и 23 сентября.

Там будут проведены различные флешмобы, конкурсы, викторины, литературный квест, зрителей также ждёт концертная программа. Но основным мероприятием книжного салона по-прежнему остаётся книжная ярмарка, на которой будут представлены новинки книг, вышедшие в Бурятии.

На сегодняшний день в книжную палату Национальной библиотеки Бурятии поступило более 170 новых именований книг, выпущенных как в столице республики, так и в её районах.

- Мы пригласили для презентации наших авторов. В этом году мы сделали упор на авторов из нашей республики. В этом году к нам приезжает ведущий специалист Российской государственной библиотеке искусств Елена Беленькая. Она проведёт лекцию об истории Российской библиотеке искусств, откроет выставку «Костюм народов России». Также она проведёт виртуальную экскурсию, посвящённую театральному центру Москвы, - сообщила директор Национальной библиотеки Бурятии Людмила Гармаева.

Кроме этого, на 27 Книжном салоне будет проведён творческий вечер, посвящённый 90-летию со дня рождения прозаика, поэта и драматурга Цырена Галанова. В творческом вечере примут участие родственники и земляки писателя.

Издатели и писатели республики получат возможность представить свои проекты на блиц-презентациях, а посетители смогут увидеть презентации книжных новинок от самих авторов.


Возрастное ограничение 6+ 
книги книжный салон

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