Отопительный сезон в Бурятии пока не начат в пяти районах

Республика готова к отопительному сезону на 98%
Бурятия на 98% готова к отопительному сезону. Об этом заявил заместитель министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии Евгений Поляков. Отметим, год назад на эту дату процент подготовки к отопительному сезону составлял 95%.
По данным минстроя, к 1 октября готовность будет составлять 100%.
- По состоянию на 19 сентября из 23-х муниципальных образований в 18-ти отопительный сезон уже начат. В Заиграевском, Кяхтинском, Кабанском и Прибайкальском районах отопительный сезон начнётся сегодня, и в Тункинском районе – завтра. То есть, 20 сентября к 17 часам вся республика начнёт в полном объёме отопительный сезон, - сообщил Евгений Поляков.
В ходе подготовки к отопительному сезону возникали опасения по Северо-Байкальскому и Муйскому районам – по вопросу обеспечения топливом котельных. Но благодаря главе республики Алексею Цыденову удалось договориться с Сибирской угольной энергетической компанией (СУЭК), и на сегодня котельные обеспечены топливом, сообщил замминистра строительства. «Запас топлива на сегодня составляет: по мазуту – 85%, по углю – 37%, по дровам – 160%», - уточнил Евгений Поляков.
- С 1 октября начинает свою проверку Ростехнадзор. До 15 ноября они должны выдать паспорта готовности всем муниципальным образованиям. Поэтому к 1 октября нормативный запас топлива по всем муниципальным образованиям будет составлять 45-суточный запас, - отметил Поляков.
Также он добавил, что котельные в военных городках Бурятии на сегодня готовы к отопительному сезону и обеспечены топливом.
- Были у них задолженности перед энергетиками. По всем предприятиям заключены договора о реструктуризации и до конца года задолженность будет погашена, - добавил замминистра строительства.
В Бурятии на 63% изношены источники тепловой энергии. Федеральное министерство сейчас формирует пятилетнюю программа модернизации ЖКХ. Правительство Бурятии в рамках этой программы заявило 84 мероприятия на общую сумму 39 млрд рублей.
- Источники (финансирования – прим. ред.) пока федеральным органом не определены. До конца года программа должна заработать. И надеемся, что в рамках этой программы нам удастся построить ряд котельных взамен устаревших, - заключил Евгений Поляков.
К слову, конец 2021 года ознаменовался крупной аварией на ТЭЦ-1. Там произошёл пожар, который вывел из строя сразу четыре котла (всего их семь, один из которых в резерве) и два турбогенератора. На несколько дней были ограничены теплоснабжение и подача горячей воды в сотнях домов Железнодорожного, Советского и части Октябрьского районов Улан-Удэ. Республиканские власти вводили режим ЧС, который был полностью снят 28 декабря. Обойдётся ли в этом сезоне без подобных ЧП, покажет время.
Отопительный сезон в Бурятии пока не начат в пяти районах
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