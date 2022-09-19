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В Бурятии росгвардеец стал почётным донором России

В Бурятии росгвардеец стал почётным донором России
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
У Сергея Ешеева редкая группа крови

Майор Росгвардии Сергей Ешеев стал почётным донором России. Он сдаёт кровь на протяжении четверти века, на его счету более 40 кроводач.

В 1997 году Сергей проходил службу по призыву, когда его сослуживцу понадобилось срочное переливание крови из-за полученного ранения. С тех пор регулярные донации стали частью его жизни.

Из-за редкой группы крови – первой отрицательной – чаще всего к Сергею обращаются из станции переливания крови по конкретным запросам.

- Взрослым и детям часто требуется кровь, кто-то после серьёзной операции или ДТП. Всё это анонимно, для кого конкретно предназначена кровь, я не знаю, да это и не важно. Главное, человеку помочь, - рассказывает Сергей Ешеев. - Бывает, звонят и просят сдать плазму и компоненты крови, чтобы пополнить банк крови.

Майор Ешеев ведёт здоровый образ жизни – ежедневные пешие прогулки и пробежки на природе.

На днях в республиканской станции переливания крови в торжественной обстановке Сергею Ешееву вручили нагрудный знак «Почётный донор России».

- Донорство в современной жизни имеет большое значение. Несмотря на постоянные изменения в обществе, мы каждый раз отмечаем, что число доноров с каждым годом прирастает, - отметила первый заместитель министра здравоохранения Бурятии Людмила Цыбикова.

Многие коллеги и сослуживцы Сергея также являются постоянными донорами, регулярно сдавая кровь и её компоненты.
Росгвардия Донорство крови

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