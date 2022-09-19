У Сергея Ешеева редкая группа крови
Майор Росгвардии Сергей Ешеев стал почётным донором России. Он сдаёт кровь на протяжении четверти века, на его счету более 40 кроводач.
В 1997 году Сергей проходил службу по призыву, когда его сослуживцу понадобилось срочное переливание крови из-за полученного ранения. С тех пор регулярные донации стали частью его жизни.
Из-за редкой группы крови – первой отрицательной – чаще всего к Сергею обращаются из станции переливания крови по конкретным запросам.
- Взрослым и детям часто требуется кровь, кто-то после серьёзной операции или ДТП. Всё это анонимно, для кого конкретно предназначена кровь, я не знаю, да это и не важно. Главное, человеку помочь, - рассказывает Сергей Ешеев. - Бывает, звонят и просят сдать плазму и компоненты крови, чтобы пополнить банк крови.
Майор Ешеев ведёт здоровый образ жизни – ежедневные пешие прогулки и пробежки на природе.
На днях в республиканской станции переливания крови в торжественной обстановке Сергею Ешееву вручили нагрудный знак «Почётный донор России».
- Донорство в современной жизни имеет большое значение. Несмотря на постоянные изменения в обществе, мы каждый раз отмечаем, что число доноров с каждым годом прирастает, - отметила первый заместитель министра здравоохранения Бурятии Людмила Цыбикова.
Многие коллеги и сослуживцы Сергея также являются постоянными донорами, регулярно сдавая кровь и её компоненты.
В Бурятии росгвардеец стал почётным донором России
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