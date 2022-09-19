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Ушла из жизни бурятский театральный критик Туяна Будаева

Ушла из жизни бурятский театральный критик Туяна Будаева
Общество,  Фото:страница Туяны Будаевой
О смерти единственного в Бурятии профессионального критика стало известно в понедельник

Ушла из жизни известный в Бурятии театровед, театральный критик Будаева (Николаева) Туяна Олеговна. Об этом сообщил на своей странице директор Молодёжного художественного театра Артём Баскаков.

- Какое горе. Самые искренние соболезнования дочерям, маме, родственникам и друзьям. Огромная потеря для театрального сообщества республики! Вчера только думал о том, что надо пригласить Туяну Олеговну на события театра в октябре, и вдруг телефонный звонок... Как я понял, это онкология, - поделился Артём Баскаков.

Он добавил, что до сих пор не может поверить в эту печальную новость.

Туяна Будаева была в Бурятии единственным профессиональным театральным критиком. Входила в ассоциацию театральных критиков России. С некоторыми её публикациями можно ознакомиться в блоге на «Байкал-Daily».  
некролог театр

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