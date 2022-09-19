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В Улан-Удэ на Гостиных рядах появилась разноцветная подсветка деревьев

В Улан-Удэ на Гостиных рядах появилась разноцветная подсветка деревьев
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Также появились наземные прожекторы и неоновый тент

Новые светодиодные светильники, неоновый тент и наземные прожекторы теперь будут освещать Гостиные ряды в Улан-Удэ.

- Специалисты МБУ «Горсвет» установили 22 опоры наружного освещения с 44 светодиодными светильниками «Вишенка», неоновый тент с двух сторон над новым фонтаном и пять новых наземных прожекторов для подсветки деревьев, чтобы обеспечить равномерное распределение светового потока, - сообщили в пресс-службе мэрии.


Установкой осветительного оборудования был завершён второй этап благоустройства общественной территории.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно на Гостиных рядах была возведена скульптура «Мальчик с птичкой» работы Даши Намдакова. Скульптуру расположили на новом фонтане. Теперь фонтан также обрёл яркую вечернюю подсветку.






Гостиные ряды освещение

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