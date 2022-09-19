В Улан-Удэ на Гостиных рядах появилась разноцветная подсветка деревьев

Также появились наземные прожекторы и неоновый тент
Новые светодиодные светильники, неоновый тент и наземные прожекторы теперь будут освещать Гостиные ряды в Улан-Удэ.
- Специалисты МБУ «Горсвет» установили 22 опоры наружного освещения с 44 светодиодными светильниками «Вишенка», неоновый тент с двух сторон над новым фонтаном и пять новых наземных прожекторов для подсветки деревьев, чтобы обеспечить равномерное распределение светового потока, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Установкой осветительного оборудования был завершён второй этап благоустройства общественной территории.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно на Гостиных рядах была возведена скульптура «Мальчик с птичкой» работы Даши Намдакова
. Скульптуру расположили на новом фонтане. Теперь фонтан также обрёл яркую вечернюю подсветку.
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