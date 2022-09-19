В Бурятии не горят леса

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В республике действует особый противопожарный режим



В Бурятии нет лесных пожаров. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Лесники напоминают, в регионе действует особый противопожарный режим. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:

- не бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;

- не употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- не оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;

- не заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания;

- не выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.



Определены места сбора дикоросов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно, соблюдая правила пожарной безопасности. Он размещён на официальном сайте агентства.



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны – 20-44-44.

