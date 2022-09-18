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В Бурятии волонтёры во время уборки мусора нашли пугающую куклу

В Бурятии волонтёры во время уборки мусора нашли пугающую куклу
Общество,  Фото:предоставлено Чингисом Болотовым
Волонтёры работали в районе реки Турка

77 волонтёров АНО «Событие» высадились в районе реки Турка у посёлка Соболиха Прибайкальского района Бурятии. Среди борцов с мусором были 30 сотрудников УФСИН, студенты БГУ, Бурятского республиканского индустриального техникума Бурятского филиала СибГУТИ и просто неравнодушные жители Бурятии.

- Волонтёры без усталости и страха боролись с мусором. Несмотря на то, что мусор пугал своими объёмами, опасностями и страшными находками. В лесу у корней старой тенистой берёзы, в сломанной ванне поджидала кукла с треснутым от злости и грязи лицом. Страшные глаза куклы осуждающе вспоминали тех, кто её сюда забросил вместе с тоннами остальных когда-то нужных и любимых вещей, - рассказывает директор АНО «Событие» Чингис Болотов. 

Всего в лесу возле реки Турка волонтёры собрали 362 мешка мусора (объёмом мешков 240 литров). Акция проходила в рамках всероссийский акции «Зелёная Россия» и проекта «Мусор из головы». 

- По итогам уборки мы высадили три добрых яблони на месте, где когда-то валялся злой и ненужный мусор, - поделился Чингис Болотов. 




волонтеры уборка мусора

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