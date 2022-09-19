В Бурятии сегодня будет прохладно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Местами ожидается всего +7



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём местами по трассе БАМ осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром местами туманы.



Ветер юго-западный 2-7, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +13,+18, местами +7,+12.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура днём +14,+16.

