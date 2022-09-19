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В Бурятии сегодня будет прохладно

В Бурятии сегодня будет прохладно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами ожидается всего +7

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике переменная облачность, преимущественно без осадков, днём местами по трассе БАМ осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром местами туманы.

Ветер юго-западный 2-7, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +13,+18, местами +7,+12.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура днём +14,+16.
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