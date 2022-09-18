Всего российская сборная выиграла на турнире 42 медали
Спортсменка из Бурятии Ирина Ологонова завоевала золотую медаль на 51-м международном турнире Гран-при по вольной борьбе на призы трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Медведя. Соревнования завершились 17 сентября в Минске.
Ирина Ологонова стала лучшей в весовой категории до 57 кг. Серебро завоевала представительница Беларуси Ирина Курочкина. Бронза у Марины Симонян и Кристины Михневой (обе – Россия).
Всего российская сборная выиграла на турнире 42 медали, из которых 13 золотых, 10 серебряных и 19 бронзовых.
В турнире Гран-при на призы Александра Медведя принимали участие около 200 борцов из пяти стран - России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.
Александр Медведь трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе (1964, 1968, 1972). Также он семь раз становился чемпионом мира, трижды - чемпионом Европы. В 2001 году был признан лучшим спортсменом Белоруссии XX века.
Ирина Ологонова заслуженный мастер спорта. Трижды выигрывала серебро чемпионатов мира (2014, 2015 и 2016 годы). Имеет в своей копилке золото чемпионата Европы (2016 год), а также серебряную (2018) и бронзовую (2014) медали. В интервью в конце прошлого года Ирина заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом: «У меня три серебра с чемпионатов мира, и это меня держит. Я должна выиграть золото, просто выиграть мир. У меня три чемпионата Европы и одно только золото, тоже хочется больше. Именно эти амбиции меня вдохновляют и держат в строю».
Ирина Ологонова победила на турнире на призы Александра Медведя в Минске
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