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В Улан-Удэ прошёл «Кросс нации»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с традиционного всероссийского дня бега

Традиционный всероссийский день бега «Кросс нации» состоялся в Улан-Удэ сегодня, 17 сентября, на футбольной площадке на Верхней Берёзовке.

Для участников подготовили пять дистанций: 0.5, 1, 2, 4 и 6 км.

Ранее анонсировалось, что в этом году на «Кроссе нации» ожидают около двух тысяч участников. Каждый зарегистрированный участник получил брендированные подарки, а победители – ценные призы.


спорт Кросс нации

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