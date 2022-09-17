В Улан-Удэ прошёл «Кросс нации»

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с традиционного всероссийского дня бега



Традиционный всероссийский день бега «Кросс нации» состоялся в Улан-Удэ сегодня, 17 сентября, на футбольной площадке на Верхней Берёзовке.



Для участников подготовили пять дистанций: 0.5, 1, 2, 4 и 6 км.



Ранее анонсировалось, что в этом году на «Кроссе нации» ожидают около двух тысяч участников. Каждый зарегистрированный участник получил брендированные подарки, а победители – ценные призы.





