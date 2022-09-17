Женщины заблудились в лесу на перевале Пыхта
Сегодня, 17 сентября, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение, что в лесу на перевале Пыхта заблудились две 35-летние женщины. Они собирали дикоросы, ушли в глубь леса и не смогли самостоятельно найти дорогу обратно.
Они обратились за помощью по номеру «112», принявший вызов диспетчер перенаправил его спасателям. В ходе телефонного разговора с заблудившимися спасатели получили от них координаты и незамедлительно выехали на место. Затем, находясь на телефонной связи с женщинами, указали, в каком направлении им необходимо двигаться для того, чтобы выйти на дорогу.
- Прибыв на место, спасатели БРПСС встретили вышедших из леса женщин. Благодаря своевременной и профессиональной помощи спасателей БРПСС за короткий промежуток времени потерявшиеся вышли из леса в удовлетворительном состоянии, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии спасатели помогли заблудившимся женщинам выйти из леса
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