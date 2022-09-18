В Бурятии ожидается переменная облачность

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Днём +8, +13 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 18 сентября по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по трассе БАМ местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью 0, +5, местами -2,-7, днём +8, +13.



В Улан-Удэ: без осадков. Ветер северо-западный ночью 2-7, днём 7-12 м/с. Температура ночью 0, +2, днём +11, +13.

