Днём +8, +13 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 сентября по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по трассе БАМ местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью 0, +5, местами -2,-7, днём +8, +13.
В Улан-Удэ: без осадков. Ветер северо-западный ночью 2-7, днём 7-12 м/с. Температура ночью 0, +2, днём +11, +13.
В Бурятии ожидается переменная облачность
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 18.09.2022
Днём +8, +13 градусов
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с традиционного всероссийского дня бега
Женщины заблудились в лесу на перевале Пыхта
На фестивале будут подписаны соглашения о сотрудничестве
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Налётчики избили пожилых женщин
Мужчина обиделся на замечание коллеги
Монгольская сторона выразила интерес к отраслям промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения и культуры для укрепления и расширения сотрудничества
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения
Будут сооружены информационная площадка, беседка, шесть коновязей
В республике действует особый противопожарный режим
На девочку упала металлическая конструкция
На суде потерпевшая просила строго не наказывать мужчину
Максимальная температура воздуха составит +15 градусов
Общество, 16.09.2022
На её строительство выделили более ста миллионов рублей