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В Бурятии ожидается переменная облачность

В Бурятии ожидается переменная облачность
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Днём +8, +13 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 18 сентября по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по трассе БАМ местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром местами туманы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью 0, +5, местами -2,-7, днём +8, +13.

В Улан-Удэ: без осадков. Ветер северо-западный ночью 2-7, днём 7-12 м/с. Температура ночью 0, +2, днём +11, +13.
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