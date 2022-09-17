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Жителя Бурятии признали виновным в убийстве коллеги на Камчатке

Жителя Бурятии признали виновным в убийстве коллеги на Камчатке
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина обиделся на замечание коллеги 

В Елизовском райсуде провозглашён обвинительный вердикт коллегии присяжных заседателей по уголовному делу по обвинению 54-летнего жителя Бурятии в убийстве.

Мужчина обвинялся в том, что в ночь с 1 на 2 января этого года, обидевшись на своего коллегу за замечание личностного характера, взял нож и нанёс один удар в область грудной клетки и сердца оппонента.

От полученной травмы потерпевший скончался.

- Не оспаривая факта нанесения увечья, подсудимый выдвинул версию о самообороне. На предварительном следствии заявил ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. В судебном заседании, выступая в прениях сторон, государственный обвинитель представил коллегии присяжных заседателей неопровержимые доказательства его виновности, - сообщают в прокуратуре Камчатского края.

Накануне присяжные вынесли свой единогласный вердикт, признав факт умышленного убийства доказанным, а подсудимого не заслуживающим снисхождения.

До постановления приговора по делу он останется под стражей.

В следующих заседаниях суду предстоит изучить данные, характеризующие его личность, и определить справедливое наказание.
суд присяжные заседатели

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