Монгольская сторона выразила интерес к отраслям промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения и культуры для укрепления и расширения сотрудничества
Сегодня, 17 сентября, в Бурятию прибыла монгольская делегация, которую возглавил губернатор столицы Монголии – мэр г. Улан-Батор Долгорсурэн Сумъяабазар. Глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Юрий Шутенков проведут встречи с мэром Улан-Батора после презентации продукции региональных производителей.
- Программу визита гости начали с возложения цветов к памятнику маршалу К.К. Рокоссовскому и к Мемориалу Победы в Улан-Удэ в знак уважения памяти воинов-освободителей и истории Великой Победы. Монгольская сторона выразила интерес к отраслям промышленности и сельского хозяйства, здравоохранения и культуры для укрепления и расширения сотрудничества, - сообщают в правительстве Бурятии.
Предприятия республики представят наиболее перспективные направления экспорта, проведут презентацию продукции и производств. Делегация посетит Центр ядерной медицины, Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод. На посещаемых объектах будут представлены также виды продукции от других предприятий региона. Завершится программа рабочей встречей с главой Бурятии в Доме правительства.
В Бурятию с официальным визитом прибыла делегация мэрии Улан-Батора
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