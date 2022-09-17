Налётчики избили пожилых женщин
В полицию в Читинском районе обратилась 80-летняя жительница Атамановки и сообщила, что неизвестные проникли в её дом и требовали 1,5 млн. рублей.
Установлено, что вместе с пенсионеркой проживает ещё одна пожилая женщина, которая почти не встаёт с кровати. Ночью к ним в частный дом ворвались двое молодых людей в масках с прорезями для глаз. Они нанесли побои потерпевшим и перевернули их жилище в поисках денег. Испугавшись, потерпевшая сообщила налётчикам, что деньги спрятаны в гараже в мешках с картошкой. Злоумышленники ушли в гараж, а пенсионерка, несмотря на полученные переломы, смогла доползти до двери и запереть её. Не найдя денег, подозреваемые вновь попытались проникнуть в дом, на этот раз через окно, однако их спугнул мужчина, который проходил мимо и услышал шум во дворе.
Подозреваемых задержали. Ими оказались ранее судимый 34-летний читинец и его 26-летний подельник. Один из налётчиков после преступления скрывался в Кемеровской области.
Мужчины предполагали о возможно имеющихся у пенсионерок накоплениях и знали, что в силу возраста и состояния здоровья они не смогут оказать им сопротивления.
Возбуждено уголовное дело «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище».
Одному из фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Двое забайкальцев напали на пенсионерок и требовали у них 1,5 млн
Общество, Фото:
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