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Двое забайкальцев напали на пенсионерок и требовали у них 1,5 млн

Двое забайкальцев напали на пенсионерок и требовали у них 1,5 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Налётчики избили пожилых женщин

В полицию в Читинском районе обратилась 80-летняя жительница Атамановки и сообщила, что неизвестные проникли в её дом и требовали 1,5 млн. рублей.

Установлено, что вместе с пенсионеркой проживает ещё одна пожилая женщина, которая почти не встаёт с кровати. Ночью к ним в частный дом ворвались двое молодых людей в масках с прорезями для глаз. Они нанесли побои потерпевшим и перевернули их жилище в поисках денег. Испугавшись, потерпевшая сообщила налётчикам, что деньги спрятаны в гараже в мешках с картошкой. Злоумышленники ушли в гараж, а пенсионерка, несмотря на полученные переломы, смогла доползти до двери и запереть её. Не найдя денег, подозреваемые вновь попытались проникнуть в дом, на этот раз через окно, однако их спугнул мужчина, который проходил мимо и услышал шум во дворе.

Подозреваемых задержали. Ими оказались ранее судимый 34-летний читинец и его 26-летний подельник. Один из налётчиков после преступления скрывался в Кемеровской области.

Мужчины предполагали о возможно имеющихся у пенсионерок накоплениях и знали, что в силу возраста и состояния здоровья они не смогут оказать им сопротивления.

Возбуждено уголовное дело «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище».

Одному из фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 
разбой

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