Двое забайкальцев напали на пенсионерок и требовали у них 1,5 млн

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Налётчики избили пожилых женщин



В полицию в Читинском районе обратилась 80-летняя жительница Атамановки и сообщила, что неизвестные проникли в её дом и требовали 1,5 млн. рублей.



Установлено, что вместе с пенсионеркой проживает ещё одна пожилая женщина, которая почти не встаёт с кровати. Ночью к ним в частный дом ворвались двое молодых людей в масках с прорезями для глаз. Они нанесли побои потерпевшим и перевернули их жилище в поисках денег. Испугавшись, потерпевшая сообщила налётчикам, что деньги спрятаны в гараже в мешках с картошкой. Злоумышленники ушли в гараж, а пенсионерка, несмотря на полученные переломы, смогла доползти до двери и запереть её. Не найдя денег, подозреваемые вновь попытались проникнуть в дом, на этот раз через окно, однако их спугнул мужчина, который проходил мимо и услышал шум во дворе.



Подозреваемых задержали. Ими оказались ранее судимый 34-летний читинец и его 26-летний подельник. Один из налётчиков после преступления скрывался в Кемеровской области.



Мужчины предполагали о возможно имеющихся у пенсионерок накоплениях и знали, что в силу возраста и состояния здоровья они не смогут оказать им сопротивления.



Возбуждено уголовное дело «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище».



Одному из фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

