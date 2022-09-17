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В Иркутской области двое парней забили до смерти знакомого

В Иркутской области двое парней забили до смерти знакомого
Общество,  Фото:pixabay.com
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения

В Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении двоих жителей посёлка Забитуй, в числе которых 17-летний юноша, подозреваемых в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Вечером 10 сентября молодые люди распивали спиртные напитки в одном из домов. Через некоторое время к ним присоединился общий знакомый, с которым у парней произошёл конфликт. Подозреваемые избили 26-летнего потерпевшего, в результате чего он скончался на месте преступления. В дальнейшем они сокрыли тело, закопав его в огороде.

- От родственников потерпевшего в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении молодого человека. В кратчайшее время в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались местные жители в возрасте от 17-22 лет. Один из них числился в розыске за московской полицией за совершение кражи, - сообщают в СУ СК РФ по Иркутской области.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Следователями СК проводятся необходимые следственные действия.


следователи умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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