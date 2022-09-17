Будут сооружены информационная площадка, беседка, шесть коновязей
В Тункинском национальном парке на пешем маршруте планируется создание смотровой площадки с видом на реку Ехэ Угун.
Смотровая площадка будет включать в себя:
- смотровую площадку – 240 кв.м;
- беседку на берегу реки;
- две смотровые площадки с видом на озеро;
- информационную площадку в виде трёх хурдэ, где будет информация об объектах показа, куда сходить, что посмотреть;
- деревянный настил протяжённостью 500 м, который будет соединять визитный центр «Хэшэгтэ» и смотровую площадку;
- 6 коновязей.
На сегодня работы по площадке уже стартовали.
Пеший маршрут проходит рядом с культовым местом «Бурхан Баабай» и неподалеку от села Нилова Пустынь, сообщили в нацпарке.
В нацпарке Бурятии появится смотровая площадка
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