В нацпарке Бурятии появится смотровая площадка

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Будут сооружены информационная площадка, беседка, шесть коновязей



В Тункинском национальном парке на пешем маршруте планируется создание смотровой площадки с видом на реку Ехэ Угун.



Смотровая площадка будет включать в себя:



- смотровую площадку – 240 кв.м;

- беседку на берегу реки;

- две смотровые площадки с видом на озеро;

- информационную площадку в виде трёх хурдэ, где будет информация об объектах показа, куда сходить, что посмотреть;

- деревянный настил протяжённостью 500 м, который будет соединять визитный центр «Хэшэгтэ» и смотровую площадку;

- 6 коновязей.



На сегодня работы по площадке уже стартовали.



Пеший маршрут проходит рядом с культовым местом «Бурхан Баабай» и неподалеку от села Нилова Пустынь, сообщили в нацпарке.

