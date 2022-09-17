В Бурятии нет лесных пожаров



- не бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;

- не употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- не оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;

- не заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания;

- не выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.



Определены места сбора дикоросов, где жители могут находиться свободно и беспрепятственно, соблюдая правила пожарной безопасности. Он размещён на официальном сайте агентства.



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны – 20-44-44.



За прошедшие сутки лесных пожаров в регионе не обнаружено.В республиканском агентстве лесного хозяйства напоминают: в Бурятии действует особый противопожарный режим. Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности: