Житель Бурятии едва не убил приятельницу за непослушание

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На суде потерпевшая просила строго не наказывать мужчину



Бичурский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия».



Как оказалось, 8 марта 2022 года между пьяными подсудимым и потерпевшей в ходе ссоры, вызванной тем, что, по мнению подсудимого, женщина долго находилась в магазине, покупая спиртное. Он сильно рассердился на неё из-за того, что она его не слушает и где-то постоянно задерживается.



Житель района ударил подругу ножом в область груди, причинив проникающее колото-резанное ранение, которое является опасным ранением.



Женщине была своевременно оказана медицинская помощь.



На суде потерпевшая просила строго не наказывать её друга, он навещал её в больнице, привозил продукты, медикаменты, попросил прощения, и она простила его.



Мужчина осужден по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком 3 года, сообщили в Бичурском районном суде.

