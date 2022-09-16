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Шашист из Бурятии стал чемпионом мира

Шашист из Бурятии стал чемпионом мира
Общество,  Фото:предоставлено минспорта Бурятии
Александр Халтагаров стал лучшим на чемпионате мира по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения

Спортсмен из Бурятии Александр Халтагаров завоевал золото чемпионата мира по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и нарушением зрения. Соревнования прошли в селе Булан-Соготту Киргизской Республики с 3 по 13 сентября.

- Александр в принципе уникальная личность, - рассказал министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев. - Как спортсмен он растёт и развивается с завидной скоростью. Он молодец! В этом году впервые принял участие в чемпионате России, и буквально через несколько месяцев уже золотой пьедестал мира.

На чемпионате мира соревновались представители восьми стран. От России в личных соревнованиях борьбу за медали вели восемь спортсменов с ПОДА и 11 представителей спорта слепых.

В общем спортсмены российской команды спорта лиц с ПОДА завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.




спорт шашки чемпионат мира

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