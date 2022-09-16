Шашист из Бурятии стал чемпионом мира

Общество, Фото: предоставлено минспорта Бурятии

Александр Халтагаров стал лучшим на чемпионате мира по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения



Спортсмен из Бурятии Александр Халтагаров завоевал золото чемпионата мира по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и нарушением зрения. Соревнования прошли в селе Булан-Соготту Киргизской Республики с 3 по 13 сентября.



- Александр в принципе уникальная личность, - рассказал министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев. - Как спортсмен он растёт и развивается с завидной скоростью. Он молодец! В этом году впервые принял участие в чемпионате России, и буквально через несколько месяцев уже золотой пьедестал мира.



На чемпионате мира соревновались представители восьми стран. От России в личных соревнованиях борьбу за медали вели восемь спортсменов с ПОДА и 11 представителей спорта слепых.



В общем спортсмены российской команды спорта лиц с ПОДА завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.









