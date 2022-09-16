Улан-удэнцы пробегут «Кросс нации»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Ожидается около двух тысяч участников



Традиционный всероссийский день бега «Кросс нации» пройдёт в Улан-Удэ в субботу, 17 сентября, на футбольной площадке на Верхней Берёзовке. Для участников подготовили пять дистанций: 0.5, 1, 2, 4 и 6 км.



В управлении по физической культуре и спорту отмечают, что в этом году на «Кроссе нации» ожидают около двух тысяч участников. Каждый зарегистрированный участник получит брендированные подарки, а победители – ценные призы от минспорта России.



Регистрация участников начнётся с 8:30 до 11:00, официальная церемония открытия с 11:00 до 11:30. Начало соревнований с 11:30.





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