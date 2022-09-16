В больнице в Улан-Удэ отметили Всемирный день безопасности пациентов





17 сентября отмечается Всемирный день безопасности пациентов. В этом году он посвящён теме безопасного применения лекарственных препаратов.В честь этого дня медицинские сёстры республиканской клинической больницы имени Семашко провели беседы с пациентами своих отделений. Они напомнили о правильном использовании лекарственных средств.Фотографии о проделанной работе опубликовали в телеграм-канале больницы. Пациентам также вручали небольшие брошюры, в которых содержалась полезная информация. Также больным показали памятки, висящие на стенах больницы.