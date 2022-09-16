В Улан-Удэ подписали бурятско-монгольский балетный меморандум

Среди масштабных проектов - открытие балетных школ в Монголии



Бурятский республиканский хореографический колледж имени Сахьяновой и Абашеева подписал меморандум о сотрудничестве с Русским домом в Улан-Баторе, сообщили в пресс-службе колледжа.



Для подписания договора из Монголии в Бурятию прибыла руководитель представительства федерального агентства Россотрудничества Валерия Кильпякова. Она отметила, что документ - новый этап в совместной работе в области популяризации хореографического искусства и образования, русского языка и культуры, а также детско-юношеского творчества за рубежом.



− Этому предшествовала многомесячная совместная работа, которая обнаружила общность наших интересов в поиске и поддержке одаренных детей, а также детского и юношеского образования, туризма и отдыха, - отметила высокопоставленная чиновница.



Одним из резонансных совместных проектов между сторонами стал прошедший этим летом первый международный летний балетный интенсив «Виват, талант – 2022». Его участниками стали три группы монгольских детей, обучающихся балету.



Меморандум был подписан в торжественной обстановке, в присутствии представителей педагогического, ученического и студенческого коллектива колледжа. Многим из них Монголия хорошо знакома – они не раз представляли Бурятию и Россию на различных балетных фестивалях и конкурсах.



Со стороны Бурятского республиканского хореографического колледжа документ подписал директор Доржо Дугаржапов. Он, в свою очередь отметил, что стороны хотели бы укрепления дружбы с Русским домом в Улан-Баторе, который является крупнейшим российским культурным центром в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Согласно подписанному меморандуму, стороны договорились о взаимоподдержке при проведении колледжем открытых уроков, мастер-классов, курсов повышения квалификации, фестивалей, конкурсов, концертов и других проектов в онлайн и офлайн формате на базе Русского Дома в Монголии. В сферу совместных интересов попадают соотечественники, проживающие в Монголии, а также центры изучения русского языка при Русском доме.



Также планируется совместное проведении международных мероприятий среди монгольских школьников и детей.



- Русский дом в Улан-Баторе предоставит коллективу колледжа свою сценическую площадку, транспорт и место проживания на безвозмездной основе во время проведения совместных мероприятий и проектов, - уточняет Валерия Кильпякова.



Для реализации намеченных планов разработана дорожная карта на ближайшие 2022-2023 учебные годы. Среди масштабных проектов - открытие балетных школ по методике преподавания Агриппины Вагановой в столице Монголии Улан-Баторе, городах Дархан и Эрдэнэт, а также аймаках Монголии, продвижение русского языка через профессиональное балетное искусство совместно с популярными в Монголии героями мультфильма «Бадма и Чагдар», проведение международного круглого стола «Балет без границ - диалог культур» и другие мероприятия. Одним из первых из них обещает стать запланированные в ноябре месяце этого года Дни Бурятского республиканского хореографического колледжа в Улан-Баторе «Виват, талант!».



Меморандум подписан сроком на три года.



