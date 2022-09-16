В Улан-Удэ подписали бурятско-монгольский балетный меморандум

Среди масштабных проектов - открытие балетных школ в Монголии
Бурятский республиканский хореографический колледж имени Сахьяновой и Абашеева подписал меморандум о сотрудничестве с Русским домом в Улан-Баторе, сообщили в пресс-службе колледжа.
Для подписания договора из Монголии в Бурятию прибыла руководитель представительства федерального агентства Россотрудничества Валерия Кильпякова. Она отметила, что документ - новый этап в совместной работе в области популяризации хореографического искусства и образования, русского языка и культуры, а также детско-юношеского творчества за рубежом.
− Этому предшествовала многомесячная совместная работа, которая обнаружила общность наших интересов в поиске и поддержке одаренных детей, а также детского и юношеского образования, туризма и отдыха, - отметила высокопоставленная чиновница.
Одним из резонансных совместных проектов между сторонами стал прошедший этим летом первый международный летний балетный интенсив «Виват, талант – 2022». Его участниками стали три группы монгольских детей, обучающихся балету.
Меморандум был подписан в торжественной обстановке, в присутствии представителей педагогического, ученического и студенческого коллектива колледжа. Многим из них Монголия хорошо знакома – они не раз представляли Бурятию и Россию на различных балетных фестивалях и конкурсах.
Со стороны Бурятского республиканского хореографического колледжа документ подписал директор Доржо Дугаржапов. Он, в свою очередь отметил, что стороны хотели бы укрепления дружбы с Русским домом в Улан-Баторе, который является крупнейшим российским культурным центром в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Согласно подписанному меморандуму, стороны договорились о взаимоподдержке при проведении колледжем открытых уроков, мастер-классов, курсов повышения квалификации, фестивалей, конкурсов, концертов и других проектов в онлайн и офлайн формате на базе Русского Дома в Монголии. В сферу совместных интересов попадают соотечественники, проживающие в Монголии, а также центры изучения русского языка при Русском доме.
Также планируется совместное проведении международных мероприятий среди монгольских школьников и детей.
- Русский дом в Улан-Баторе предоставит коллективу колледжа свою сценическую площадку, транспорт и место проживания на безвозмездной основе во время проведения совместных мероприятий и проектов, - уточняет Валерия Кильпякова.
Для реализации намеченных планов разработана дорожная карта на ближайшие 2022-2023 учебные годы. Среди масштабных проектов - открытие балетных школ по методике преподавания Агриппины Вагановой в столице Монголии Улан-Баторе, городах Дархан и Эрдэнэт, а также аймаках Монголии, продвижение русского языка через профессиональное балетное искусство совместно с популярными в Монголии героями мультфильма «Бадма и Чагдар», проведение международного круглого стола «Балет без границ - диалог культур» и другие мероприятия. Одним из первых из них обещает стать запланированные в ноябре месяце этого года Дни Бурятского республиканского хореографического колледжа в Улан-Баторе «Виват, талант!».
Меморандум подписан сроком на три года.
В Улан-Удэ подписали бурятско-монгольский балетный меморандум
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Площадка будет с видом на реку Ехэ Угун
Мероприятие пройдёт 24 сентября
Савватий не понимает повышенного внимания к королевской семье
Омбудсмен Юлия Жамбалова инициировала проверку прокуратурой
Память лейтенанта Дмитрия Горлатых увековечили в его родной школе
Акция прошла в Курумканском районе
Мероприятие приурочили ко Дню работников леса
Серия про национальные блюда стала заключительной в цикле «Азбука дружбы народов»
Рейды прошли в микрорайонах Новая Комушка, Горького и Радужный
Байкал зарыбили в Прибайкальском районе
Художники, разрабатывая форму этих светильников, реконструировали в ней характерные типы бурятских женских украшений
Новые палеонтологические находки позволяют учёным прогнозировать находки высших позвоночных, в том числе динозавров, на территории Иркутской области
Доноров в республике ежегодно становится больше
«Так быстро я ещё не бегала», - призналась Татьяна Нежельская
Ролледром состоит из трёх комплексов разных уровней сложности