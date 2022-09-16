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В Улан-Удэ выберут «Богатыря парка»

В Улан-Удэ выберут «Богатыря парка»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятие пройдёт 24 сентября

В парке имени Жанаева в Улан-Удэ 24 сентября пройдут спортивные состязания «Богатырь парка».

- Приглашаем принять участие настоящих мужчин от 15 до 40 лет, - призывают организаторы.

Участники поборются в спортивных состязаниях за награду от Дирекции по паркам культуры и отдыха.

Также в парке пройдёт выставка ретро-автомобилей, мопедов, мотоциклов.

Заявки принимаются до 22 сентября по тел. 20-00-78 и по электронной почте [email protected]

Начало в 17:00.


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парки отдыха

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