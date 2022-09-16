Мероприятие пройдёт 24 сентября
В парке имени Жанаева в Улан-Удэ 24 сентября пройдут спортивные состязания «Богатырь парка».
- Приглашаем принять участие настоящих мужчин от 15 до 40 лет, - призывают организаторы.
Участники поборются в спортивных состязаниях за награду от Дирекции по паркам культуры и отдыха.
Также в парке пройдёт выставка ретро-автомобилей, мопедов, мотоциклов.
Заявки принимаются до 22 сентября по тел. 20-00-78 и по электронной почте [email protected]
Начало в 17:00.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ выберут «Богатыря парка»
Общество, Фото:
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