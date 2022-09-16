На её строительство выделили более ста миллионов рублей
В селе Сосново-Озерское Еравнинского района Бурятии построят поликлинику. Она будет рассчитана на 170 посещений в смену. На её строительство выделено 104 миллиона 665 тысяч рублей, сообщили в региональном министерстве строительства.
- Здание поликлиники будет строиться в рамках национального проекта «Здравоохранение». Всего из республиканского и федерального бюджетов выделено 104 миллиона рублей. В ближайшее время будут объявлены торги на определение генерального подрядчика на разработку проектной документации и строительство поликлиники, – рассказал начальник УКС Бурятии Анатолий Урбанов.
Районная поликлиника в 2000 году была размещена в бывшем здании комбината бытового обслуживания, которое не соответствует санитарным требованиям. Кроме того, детская консультация, стоматология, бактериологическая и фтизиатрическая службы расположены в других помещениях.
- В новом здании поликлиники будут сконцентрированы все диагностические, лабораторные мощности, это позволит снизить затраты на содержание ветхих, старых зданий, в которых сейчас находится старая поликлиника. Это также позволит привести в соответствие площади учреждения к санитарным нормам и правилам, – рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Николай Рузавин.
В новой поликлинике расположатся рентгенологический, хирургический, стоматологический, терапевтический, клинико-диагностический, фтизиатрический блоки, узкие специалисты, серологическая лаборатория и административный корпус. Также в связи с отсутствием инфраструктуры в местности, предусмотренной для строительства в проекте предусмотрят котельную, глубинную скважину и выгребную яму.
Сейчас поликлиника Еравнинской ЦРБ обслуживает около 16 с половиной тысяч человек.
В селе в Бурятии построят новую поликлинику
Общество, Фото:
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