Экс-глава Бурятской митрополии о смерти Елизаветы II: «Господь ей Судия»



По его мнению, Елизавета II «узурпировала главенство над церковью в своём государстве». Он также признался, что не понимает повышенного внимания (которое назвал воспалённым пиететом у некоторых людей) своих соотечественников к членам королевской семьи.



- Люди умирают. Все. Господь рассудит, какой она была правительницей. Кто-то пишет, что умер последний христианский правитель. Возможно, ну да... Но, по мне, умер просто пожилой человек, который и на свою церковь повлиять уже не мог. Помер - и Господь ей Судия... – написал Савватий.



В завершение он ещё раз подчеркнул: «Это я так думаю, в силу своей глубочайшей провинциальности...»



Митрополит Савватий служил в Бурятии 11 лет. Он был назначен в новообразованную Улан-Удэнскую и Бурятскую кафедру ещё в 2009 году. В августе 2020 года решением Священного синода Русской православной церкви был назначен главой Чувашской митрополии.



Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в своей резиденции, замке Балморал (Шотландия). К моменту смерти являлась самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире. Её не стало в 96 лет, из которых 70 она правила страной.





Бывший глава Бурятской митрополии, ныне митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий Антонов высказался по поводу смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Своим мнением он поделился на странице в соцсети, при этом сразу подчеркнул: «размышления провинциального человека, не архиерея....».- Человек достиг почтенного возраста и преставился. Смерть - это в определённой степени нормальное завершение земной жизни человека. Но...Чего я не понимаю, как гражданин моей страны - умерла Королева Англии (или Великобритании), глава государства откровенно враждебного уже много веков к России, независимо от её строя: будь то царского, коммунистического, или современного, - рассуждает Савватий.