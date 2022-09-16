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Экс-глава Бурятской митрополии о смерти Елизаветы II: «Господь ей Судия»

Экс-глава Бурятской митрополии о смерти Елизаветы II: «Господь ей Судия»
Общество, 
Савватий не понимает повышенного внимания к королевской семье

Бывший глава Бурятской митрополии, ныне митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий Антонов высказался по поводу смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Своим мнением он поделился на странице в соцсети, при этом сразу подчеркнул: «размышления провинциального человека, не архиерея....».

- Человек достиг почтенного возраста и преставился. Смерть - это в определённой степени нормальное завершение земной жизни человека. Но...Чего я не понимаю, как гражданин моей страны - умерла Королева Англии (или Великобритании), глава государства откровенно враждебного уже много веков к России, независимо от её строя: будь то царского, коммунистического, или современного, - рассуждает Савватий. 

По его мнению, Елизавета II «узурпировала главенство над церковью в своём государстве». Он также признался, что не понимает повышенного внимания (которое назвал воспалённым пиететом у некоторых людей) своих соотечественников к членам королевской семьи.

- Люди умирают. Все. Господь рассудит, какой она была правительницей. Кто-то пишет, что умер последний христианский правитель. Возможно, ну да... Но, по мне, умер просто пожилой человек, который и на свою церковь повлиять уже не мог. Помер - и Господь ей Судия... – написал Савватий.

В завершение он ещё раз подчеркнул: «Это я так думаю, в силу своей глубочайшей провинциальности...»

Митрополит Савватий служил в Бурятии 11 лет. Он был назначен в новообразованную Улан-Удэнскую и Бурятскую кафедру ещё в 2009 году. В августе 2020 года решением Священного синода Русской православной церкви был назначен главой Чувашской митрополии.

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в своей резиденции, замке Балморал (Шотландия). К моменту смерти являлась самым долгоправящим и старейшим монархом в британской истории, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире. Её не стало в 96 лет, из которых 70 она правила страной.

православие

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