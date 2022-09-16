В Бурятии дети из центра помощи получили паспорта

Общество, Фото: минсоцзащиты РБ

Подростки признались, что ждали этого дня



Трое воспитанников Бичурского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, вручили паспорта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства социальной защиты населения Бурятии.



- В этот день воспитанники Дарья, Андрей и Кирилл получали свой главный документ - паспорт гражданина России. Перед началом мероприятия ребята признались в том, что с нетерпением ждали этого события. Так как получение паспорта для них - это возможность почувствовать себя полноценным гражданином своей страны, - рассказал директор центра Бато Цоктоев.



Детям рассказали об истории главного документа.



- Например, до этого мы даже не знали, что что 31 августа - по новому стилю 11 сентября 1719 года император Пётр I подписал именной указ Сенату «О явке иноземцам, приезжающим в Санкт-Петербург, для записи в канцелярию полицмейстерских дел». Таким образом, он возложил на полицию обязанности по контролю и учёту приезжающих иностранных граждан и их документов. Это было познавательно. Нам пожелали своими делами и поступками укреплять авторитет страны, а учёбой и трудом доказывать почётное звание гражданина, - поделились Дарья, Андрей и Кирилл.



После получения паспортов ребята дружно произнесли клятву гражданина Российской Федерации.



