В Бурятии затянули сроки медобследования осуждённого

Омбудсмен Юлия Жамбалова инициировала проверку прокуратурой
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой поступило обращение осуждённого о нарушении его прав при проведении медицинских обследований, необходимых для принятия решения об инвалидности.
Омбудсмен, в свою очередь, инициировала проверку Бурятской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
- Проверка установила, что в связи с обращением осуждённого в июне 2022 года проведено заседание врачебной комиссии амбулаторного отделения филиала «Больница» медико-санитарной части №3 ФСИН России по вопросу направления на медико-социальную экспертизу для принятия решения об установлении инвалидности. При рассмотрении данного вопроса возникла необходимость в проведении осуждённому КТ левой нижней конечности, ЭНМГ обеих конечностей, УЗИ органов брюшной полости. В нарушении требований действующего законодательства, до настоящего времени осуждённому обследование в полном объёме не проведено. Медицинские документы в бюро МСЭ не направлены. Это нарушает его право на объективное и всестороннее проведение медико-социальной экспертизы, а также на принятие комиссией законного и обоснованного решения, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.
В адрес начальника ФКУЗ МСЧ-3 ФСИН России направлена информация, которая находится на рассмотрении.
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