В Бурятии затянули сроки медобследования осуждённого

Общество, Фото: аппарат омбудсмена Бурятии

Омбудсмен Юлия Жамбалова инициировала проверку прокуратурой



К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой поступило обращение осуждённого о нарушении его прав при проведении медицинских обследований, необходимых для принятия решения об инвалидности.



Омбудсмен, в свою очередь, инициировала проверку Бурятской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.



- Проверка установила, что в связи с обращением осуждённого в июне 2022 года проведено заседание врачебной комиссии амбулаторного отделения филиала «Больница» медико-санитарной части №3 ФСИН России по вопросу направления на медико-социальную экспертизу для принятия решения об установлении инвалидности. При рассмотрении данного вопроса возникла необходимость в проведении осуждённому КТ левой нижней конечности, ЭНМГ обеих конечностей, УЗИ органов брюшной полости. В нарушении требований действующего законодательства, до настоящего времени осуждённому обследование в полном объёме не проведено. Медицинские документы в бюро МСЭ не направлены. Это нарушает его право на объективное и всестороннее проведение медико-социальной экспертизы, а также на принятие комиссией законного и обоснованного решения, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.



В адрес начальника ФКУЗ МСЧ-3 ФСИН России направлена информация, которая находится на рассмотрении.



