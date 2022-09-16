Жителя Иркутской области накажут за фиктивную прописку иностранца

Приезжему грозит выдворение из страны



42-летнего жителя Тайшетского района привлекли к уголовной ответственности за фиктивную постановку на учёт иностранцы. Сам он, являясь гражданином России и имея регистрацию на территории Иркутской области, в документах на иностранца указал место регистрации, не собираясь предоставлять тому жильё для проживания.



Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается.



Хозяину жилой площади грозит до трёх лет лишения свободы, либо штраф до 500 тысяч рублей. Для зарегистрированных граждан существует административная ответственность, предусмотренная ст. 18.8 КоАП РФ (Нарушение гражданином или лицом без гражданства правил пребывания (проживания) в РФ). Наказание предусматривает наложение штрафа до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы России, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

