Акция прошла в Курумканском районе
В Курумканском районе Бурятии состоялась акция, направленная на трезвое вождение. Её провели сотрудники ГИБДД вместе с врачами центральной районной больницы и волонтёрами.
- Автолюбителям и их пассажирам рассказали о том, как алкоголь влияет на организм человека и ориентированию в пространстве. Кроме того, были розданы буклеты о вреде курения, употребления наркотиков, и пагубном влиянии алкоголя на организм человека, - сообщили в Госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД рассказали о мерах административной и уголовной ответственности за пьяную езду, привели примеры ДТП с участием пьяных водителей и призвали всех автомобилистов не повторять чужих ошибок.
В Бурятии водителей призвали к трезвому вождению
Общество, Фото:
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