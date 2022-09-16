В Бурятии водителей призвали к трезвому вождению

Общество, Фото: УГИБДД по Бурятии

Акция прошла в Курумканском районе



В Курумканском районе Бурятии состоялась акция, направленная на трезвое вождение. Её провели сотрудники ГИБДД вместе с врачами центральной районной больницы и волонтёрами.



- Автолюбителям и их пассажирам рассказали о том, как алкоголь влияет на организм человека и ориентированию в пространстве. Кроме того, были розданы буклеты о вреде курения, употребления наркотиков, и пагубном влиянии алкоголя на организм человека, - сообщили в Госавтоинспекции.



Сотрудники ГИБДД рассказали о мерах административной и уголовной ответственности за пьяную езду, привели примеры ДТП с участием пьяных водителей и призвали всех автомобилистов не повторять чужих ошибок.

