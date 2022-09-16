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Поезд «Путешествие мечты» прибыл в Читу

Поезд «Путешествие мечты» прибыл в Читу
Общество,  Фото: пресс-служба министерства образования и науки Забайкалья
Победители конкурса «Большая перемена» стали участниками образовательного путешествия

Первый рейс поезда «Путешествие мечты» прибыл в Читу. 16 сентября в столицу Забайкалья прибыли 150 победителей всероссийского конкурса «Большая перемена» среди 5-7 классов. Участниками «Путешествия мечты» стали забайкальские школьницы - Полина и Екатерина.

Поезд уже совершил остановки в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске и Иркутске. В Чите для участников «Путешествия мечты», кроме обзорной экскурсии, организованы творческая мастерская «Эбру», этнический бурятский мастер-класс «Ёхор» и эвенкийская мастерская «Кумалан». Впереди школьников ожидает посещение космодрома «Восточный», а также достопримечательностей Хабаровска и Владивостока.

В этом году «Путешествие мечты» проходит в два рейса по 150 победителей «Большой перемены» — от Санкт-Петербурга до Владивостока с 5 по 20 сентября и от Владивостока до Санкт-Петербурга с 22 сентября по 7 октября. В ходе путешествия в специальном образовательном вагоне для ребят проходят лекции, мотивационные встречи и мастер-классы от экспертов в разных сферах, сообщили в пресс-службе краевого правительства. 
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