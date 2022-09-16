Победители конкурса «Большая перемена» стали участниками образовательного путешествия
Первый рейс поезда «Путешествие мечты» прибыл в Читу. 16 сентября в столицу Забайкалья прибыли 150 победителей всероссийского конкурса «Большая перемена» среди 5-7 классов. Участниками «Путешествия мечты» стали забайкальские школьницы - Полина и Екатерина.
Поезд уже совершил остановки в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске, Красноярске и Иркутске. В Чите для участников «Путешествия мечты», кроме обзорной экскурсии, организованы творческая мастерская «Эбру», этнический бурятский мастер-класс «Ёхор» и эвенкийская мастерская «Кумалан». Впереди школьников ожидает посещение космодрома «Восточный», а также достопримечательностей Хабаровска и Владивостока.
В этом году «Путешествие мечты» проходит в два рейса по 150 победителей «Большой перемены» — от Санкт-Петербурга до Владивостока с 5 по 20 сентября и от Владивостока до Санкт-Петербурга с 22 сентября по 7 октября. В ходе путешествия в специальном образовательном вагоне для ребят проходят лекции, мотивационные встречи и мастер-классы от экспертов в разных сферах, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Поезд «Путешествие мечты» прибыл в Читу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Семья Лавровских поставит балет «Ромео и Джульетта»
Ожидается около двух тысяч участников
Больным напомнили о безопасном приёме лекарств
Среди масштабных проектов - открытие балетных школ в Монголии
Площадка будет с видом на реку Ехэ Угун
Мероприятие пройдёт 24 сентября
Савватий не понимает повышенного внимания к королевской семье
Омбудсмен Юлия Жамбалова инициировала проверку прокуратурой
Память лейтенанта Дмитрия Горлатых увековечили в его родной школе
Акция прошла в Курумканском районе
Мероприятие приурочили ко Дню работников леса
Серия про национальные блюда стала заключительной в цикле «Азбука дружбы народов»
Рейды прошли в микрорайонах Новая Комушка, Горького и Радужный
Байкал зарыбили в Прибайкальском районе
Художники, разрабатывая форму этих светильников, реконструировали в ней характерные типы бурятских женских украшений