Женщина обратилась в прокуратуру
Бывшая работница муниципального учреждения Иркутской области обратилась в прокуратуру по вопросу задержки выдачи трудовой книжки при увольнении.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что заявительнице в нарушение трудового закона в день её увольнения работодатель не выдал трудовую книжку. Кроме того, у работодателя отсутствует надлежащее подтверждение исполнения им обязанности по направлению женщине уведомления о необходимости явки за получением трудовой книжки. Трудовая книжка получена позже срока, установленного законом.
- На этом основании Нижнеудинской межрайонной прокуратурой учредителю муниципального работодателя внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а уволенной работнице выплачена компенсация за задержку выдачи трудовой книжки в сумме более 10 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Кроме того, по вынесенному прокуратурой постановлению о возбуждении административного дела, директор учреждения привлечена к ответственности с назначением наказания в виде штрафа.
Жительнице Иркутской области затянули с выдачей трудовой книжки
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