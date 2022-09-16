В Бурятии осуждённые сыграли в лапту

Баллы за участие зачтут в итоговый конкурс ««Лучший отряд осуждённых»



В лечебно-исправительной колонии №5 в Мухоршибирском районе Бурятии среди осуждённых прошло соревнование по русской народной командной игре «Лапта».



До начала состязания участникам рассказали о правилах игры, после чего осуждённые поделились на команды и сыграли несколько матчей.



По мнению организаторов мероприятия, такие игры как лапта отражают национальные черты, бытовой уклад русского народа, его мировоззрение, развивают меткость, ловкость, глазомер, вырабатывают силу воли и командный дух.



Участие в соревнованиях и занимаемые места учитываются в виде баллов в соревновании на «Лучший отряд осуждённых» по итогам года.

