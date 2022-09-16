В Бурятии наградили лучших лесников

Мероприятие приурочили ко Дню работников леса



18 сентября в России традиционно отмечают День работников леса. Сегодня в здании правительства Бурятии наградили лучших сотрудников лесной отрасли.



- Охраняя «зелёные угодья» нашей республики, осуществляя большую работу по восстановлению и приумножению лесов, мы с вами сохраняем для будущих поколений красоту и богатство природы. Тысячи гектаров леса спасены от огня руками лесников, своевременно ликвидированы угрозы перехода огня на населённые пункты. В этот праздничный день хочется выразить слова искренней признательности за ваш нелёгкий труд, высокий профессионализм, за любовь к своей работе, за желание сохранить наши леса для детей и внуков, - обратился к работникам лесного хозяйства зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской.



Зампред правительства отметил, что республика – один из лидеров по тушению пожаров в России. В этом году процент оперативности тушения пожаров составляет 86% - при плановых 67%.



- Недостатки у нас всё же есть. В СМИ тоже они освещаются. Я считаю правильным, что нас критикуют за те моменты, которые есть. Критикуют тех, кто работает, а те, кто не работает – их и критиковать не за что, - добавил Пётр Мордовской.



Руководитель республиканского лесного хозяйства Сергей Борошноев отметил, что этот сезон в республике пройден весьма неплохо.



- За полгода, которые я возглавляю это агентство, понял, что, действительно, вы профессионалы, специалисты высокой квалификации. Преданные своему делу и честно исполняют свой долг. Бережно охраняя свои леса, они бережно охраняют и вносят значительный вклад в экологическую безопасность республики и страны в целом. Результаты мы проведём отдельно, промежуточные Пётр Степанович уже озвучил. Мы неплохо заканчиваем особый противопожарный режим. Коллеги, спасибо вам большое за ваш труд, - поздравил Сергей Борошноев.



После поздравительных речей перед лесниками выступили их маленькие коллеги из школьного лесничества «Зелёные береты». Ребята прочитали стихи о лесе и передали самые тёплые пожелания.



В торжественной обстановке сотрудникам лесной отрасли – от водителей и бульдозеристов до пожарных-десантников и главных лесничих — были вручены знаки отличия, почётные грамоты министерства природных ресурсов РФ, благодарственные письма главы Бурятии.



Также на вручение прибыл главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя президента России по Бурятии Сергей Ромахин. Он вручал грамоты федерального агентства лесного хозяйства.



Так, например, почётной грамотой Народного Хурала отмечена лесничий Верхне-Талецкого лесничества Хоринского района Марина Дмитриевна Челондаева. Она работает в лесном хозяйстве более 28 лет. Начинала с мастера леса, а через некоторое время стала лесничим. Награждена почётными грамотами Федерального агентства лесного хозяйства и республиканского агентства лесного хозяйства.



- За свою трудовую деятельность ни разу у меня не было сомнений, что я выбрала именно правильную профессию. Я горжусь этим. Лесник – это действительно призвание, потому что мы работаем и днём, и ночью, и в жару, и в непогоду. И мы всегда готовы идти тушить пожар, ловить черных лесорубов или помогать людям, - рассказала Марина Дмитриевна.



День работников леса ежегодно отмечается в третье воскресенье сентября, начиная с 1977 года. В Бурятии площадь лесного фонда 27 млн гектаров – это более 80% от общей площади республики.



