16 сентября

15 сентября

Популярное

Народный артист СССР приехал в Улан-Удэ

Народный артист СССР приехал в Улан-Удэ
Общество,  Фото:театр оперы и балета
Семья Лавровских поставит балет «Ромео и Джульетта»

Народный артист СССР Михаил Лавровский приехал в Улан-Удэ. Вместе с сыном, режиссёром Леонидом Лавровским- Гарсиа и его супругой Екатериной Лавровской поставит балет «Ромео и Джульетта» на сцене театра оперы и балета, премьера которого состоится 18 и 19 ноября.

Народный артист СССР, известный хореограф, балетмейстер- репетитор Большого театра, художественный руководитель Московской государственной академии хореографии Михаил Леонидович Лавровский впервые приехал в Улан-Удэ.


Михаил Лавровский был солистом Большого театра, где в настоящий момент является балетмейстером-репетитором. Он ставит балетные спектакли в разных театрах по всему миру. Его постановка «Ромео и Джульетты» считается классикой, так как сделана по лекалам знаменитого отца - Леонида Лавровского (старшего), осуществившего первую постановку балета в 1940 году в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский театр).

«Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева — один из самых популярных балетов двадцатого столетия. Соединение великой драматургии Уильяма Шекспира с уникальной по своему мелодическому богатству партитурой Сергея Прокофьева не оставляет равнодушным.


Михаил Леонидович Лавровский встретится с труппой театра уже сегодня и посмотрит балет «Лебединое озеро», который посвящён 100-летию со Дня Рождения «первого принца бурятского балета» Цыден-Еши Бадмаева.

Семья Лавровских пробудет в Бурятии неделю, поэтому артистов бурятского балета ждёт интенсивный репетиционный процесс. Напомним, что подготовка к премьерной постановке началась в июне 2022 года, когда в Бурятию приезжал режиссёр Леонид Лавровский -Гарсиа. В августе с артистами уже работал репетитор из Большого театра Карен Ионесян.

Премьера балета «Ромео и Джульетта» в постановке Лавровских состоится 18 и 19 ноября. Билеты уже в продаже, их можно приобрести на сайте театра uuopera.ru и в кассе театра. Действует «Пушкинская карта», сообщили в пресс-службе театра оперы и балета.

Справка:

Михаил Леонидович Лавровский родился в Тбилиси в семье артистов балета. В 1961 окончил Московское хореографическое училище (класс Г. Евдокимова).

В 1961–88 – артист балетной труппы Большого театра. В 1979 окончил балетмейстерский факультет Государственного института театрального искусства (ГИТИС).

С 1987 — балетмейстер-репетитор балетной труппы Большого театра.

В 1983—85 — художественный руководитель Тбилисского государственного академического театра оперы и балета им. З. Палиашвили.

В 2005—08 — художественный руководитель балетной труппы Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

С 2010 — художественный руководитель Московской государственной академии хореографии.

   


Возрастной ценз: 6+.

театр оперы и балета

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Поезд «Путешествие мечты» прибыл в Читу
Поезд «Путешествие мечты» прибыл в Читу
Общество, 16.09.2022
Победители конкурса «Большая перемена» стали участниками образовательного путешествия 
Народный артист СССР приехал в Улан-Удэ
Народный артист СССР приехал в Улан-Удэ
Общество, 16.09.2022
Семья Лавровских поставит балет «Ромео и Джульетта»
Улан-удэнцы пробегут «Кросс нации»
Улан-удэнцы пробегут «Кросс нации»
Общество, 16.09.2022
Ожидается около двух тысяч участников
В больнице в Улан-Удэ отметили Всемирный день безопасности пациентов
В больнице в Улан-Удэ отметили Всемирный день безопасности пациентов
Общество, 16.09.2022
Больным напомнили о безопасном приёме лекарств
В Улан-Удэ подписали бурятско-монгольский балетный меморандум
В Улан-Удэ подписали бурятско-монгольский балетный меморандум
Общество, 16.09.2022
Среди масштабных проектов - открытие балетных школ в Монголии
В нацпарке в Бурятии строят новую смотровую площадку
В нацпарке в Бурятии строят новую смотровую площадку
Общество, 16.09.2022
Площадка будет с видом на реку Ехэ Угун
В Улан-Удэ выберут «Богатыря парка»
В Улан-Удэ выберут «Богатыря парка»
Общество, 16.09.2022
Мероприятие пройдёт 24 сентября
Экс-глава Бурятской митрополии о смерти Елизаветы II: «Господь ей Судия»
Экс-глава Бурятской митрополии о смерти Елизаветы II: «Господь ей Судия»
Общество, 16.09.2022
Савватий не понимает повышенного внимания к королевской семье
В Бурятии затянули сроки медобследования осуждённого
В Бурятии затянули сроки медобследования осуждённого
Общество, 16.09.2022
Омбудсмен Юлия Жамбалова инициировала проверку прокуратурой
В Бурятии в память о погибшем в спецоперации установили «парту Героя»
В Бурятии в память о погибшем в спецоперации установили «парту Героя»
Общество, 16.09.2022
Память лейтенанта Дмитрия Горлатых увековечили в его родной школе
В Бурятии водителей призвали к трезвому вождению
В Бурятии водителей призвали к трезвому вождению
Общество, 16.09.2022
Акция прошла в Курумканском районе
В Бурятии наградили лучших лесников
В Бурятии наградили лучших лесников
Общество, 16.09.2022
Мероприятие приурочили ко Дню работников леса
«Смешарики» рассказали о бурятских буузах
«Смешарики» рассказали о бурятских буузах
Общество, 16.09.2022
Серия про национальные блюда стала заключительной в цикле «Азбука дружбы народов»
За день в трёх микрорайонах Улан-Удэ отловили 11 собак
За день в трёх микрорайонах Улан-Удэ отловили 11 собак
Общество, 16.09.2022
Рейды прошли в микрорайонах Новая Комушка, Горького и Радужный
В Бурятии в Байкал выпустили более пяти тысяч молоди хариуса
В Бурятии в Байкал выпустили более пяти тысяч молоди хариуса
Общество, 16.09.2022
Байкал зарыбили в Прибайкальском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^