В Бурятии снова пасмурно

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Максимальная температура воздуха составит +15 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 17 сентября по республике облачная с прояснениями погода, местами небольшие и умеренные дожди, в горах с мокрым снегом.



Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +2,+7, местами до 0,-5, днём +6,+11, местами до +15.



В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +3,+5, днём +11,+13.

