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В Бурятии снова пасмурно

В Бурятии снова пасмурно
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Максимальная температура воздуха составит +15 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 17 сентября по республике облачная с прояснениями погода, местами небольшие и умеренные дожди, в горах с мокрым снегом.

Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +2,+7, местами до 0,-5, днём +6,+11, местами до +15.

В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +3,+5, днём +11,+13.
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