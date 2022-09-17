Максимальная температура воздуха составит +15 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 сентября по республике облачная с прояснениями погода, местами небольшие и умеренные дожди, в горах с мокрым снегом.
Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +2,+7, местами до 0,-5, днём +6,+11, местами до +15.
В Улан-Удэ небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +3,+5, днём +11,+13.
В Бурятии снова пасмурно
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 17.09.2022
Максимальная температура воздуха составит +15 градусов
На её строительство выделили более ста миллионов рублей
Начальник отдела военного комиссариата Бурятии рассказал о положенном довольствии
Александр Халтагаров стал лучшим на чемпионате мира по шашкам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения
Подростки признались, что ждали этого дня
Доброволец Виктор с позывным «Бурят» сейчас вернулся на отдых со специальной военной операции
Женщина обратилась в прокуратуру
Приезжему грозит выдворение из страны
Баллы за участие зачтут в итоговый конкурс ««Лучший отряд осуждённых»
Победители конкурса «Большая перемена» стали участниками образовательного путешествия
Семья Лавровских поставит балет «Ромео и Джульетта»
Ожидается около двух тысяч участников
Больным напомнили о безопасном приёме лекарств
Среди масштабных проектов - открытие балетных школ в Монголии
Площадка будет с видом на реку Ехэ Угун