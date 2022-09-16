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В Бурдраме почистили уникальные «серебряные» люстры

В Бурдраме почистили уникальные «серебряные» люстры
Общество, 
Художники, разрабатывая форму этих светильников, реконструировали в ней характерные типы бурятских женских украшений

Яркое зрелище происходит в эти дни в театре бурятской драмы. Приведён в движение люстровый ансамбль, украшающий двухуровневое фойе театра. С семиметрового поднебесья для чистки поочередно опускаются на землю знаменитые «серебряные» светильники.

По словам директора Бурдрама Цыпилмы Очировой, такое можно увидеть лишь два раза в год: накануне открытия театрального сезона и перед Сагаалганом, когда всё в театральном доме приводится в порядок.

 
Более четырёх десятков уникальных люстр, разных по своим размерам, аккуратно обтираются и моются сотрудниками театра. Эта кропотливая, можно сказать, ювелирная плановая работа занимает несколько дней.

- В процессе мытья люстрового хозяйства заняты 15 человек, - рассказывает заведующая хозяйственной частью театра Светлана Сутаева. - Наши мужчины, электрик, монтировщики сцены и разнорабочие, обесточивают, а потом аккуратно на тросах опускают люстры. Для этого им приходится пробираться к ним по межпотолочному перекрытию и балкам в три погибели. 

На втором этапе за дело берутся женщины, которые моют стеклянные элементы светильников и обтирают влажной тканью их железный каркас. И, наконец, заменяются сгоревшие лампы, и люстры вновь взмывают ввысь, чтобы блистать и сверкать новым светом, радуя глаза зрителей.

- Особенно эффектно отблескивают люстры теперь на фоне обновлённого паркетного пола, тоже светящегося лакированным золотом. Поистине, блеск золота и серебра сиянье! – отмечают в пресс-службе Бурдрама.

Как живописно описывает хранитель фондов театра, кандидат культурологических наук Валентина Бабуева, светильники, ажурными подвесками спускающиеся с плафона в фойе второго этажа - это особая гордость декора ансамбля Бурятского театра.

По словам искусствоведа, прославленные художники Максим Эрдынеев, Илья Гомбоев и Даша-Нима Дугаров, разрабатывая форму этих светильников, реконструировали в ней характерные типы бурятских ювелирных изделий, женских украшений. Как отмечают в министерстве культуры Бурятии, эти высокохудожественные изделия стали гордостью бурятского искусства, настоящими символами и достопримечательностями республики.

Серебряными люстры называются ценителями прекрасного метафорически, из-за своей красоты. Серебро особо почитаются у бурят. Как поясняет Валентина Дамдиновна, избранный для светильников материал преобразился соответственно такому их «ювелирному» характеру: алюминий воспринимается как серебро, вставки красной и синей керамики имитируют инкрустацию серебряных украшений крупными кораллами и лазуритом.

- Эффект подобия светильников серебряным подвескам с кораллами достигнут абсолютный, увеличены только размеры, - соглашается министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Увидеть вблизи эти настоящие произведения декоративного искусства для кого-то большая удача, а для работников Бурдрама - большая работа.


театр бурятской драмы

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