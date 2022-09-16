В Бурдраме почистили уникальные «серебряные» люстры



На втором этапе за дело берутся женщины, которые моют стеклянные элементы светильников и обтирают влажной тканью их железный каркас. И, наконец, заменяются сгоревшие лампы, и люстры вновь взмывают ввысь, чтобы блистать и сверкать новым светом, радуя глаза зрителей.



- Особенно эффектно отблескивают люстры теперь на фоне обновлённого паркетного пола, тоже светящегося лакированным золотом. Поистине, блеск золота и серебра сиянье! – отмечают в пресс-службе Бурдрама.



Как живописно описывает хранитель фондов театра, кандидат культурологических наук Валентина Бабуева, светильники, ажурными подвесками спускающиеся с плафона в фойе второго этажа - это особая гордость декора ансамбля Бурятского театра.



По словам искусствоведа, прославленные художники Максим Эрдынеев, Илья Гомбоев и Даша-Нима Дугаров, разрабатывая форму этих светильников, реконструировали в ней характерные типы бурятских ювелирных изделий, женских украшений. Как отмечают в министерстве культуры Бурятии, эти высокохудожественные изделия стали гордостью бурятского искусства, настоящими символами и достопримечательностями республики.



Серебряными люстры называются ценителями прекрасного метафорически, из-за своей красоты. Серебро особо почитаются у бурят. Как поясняет Валентина Дамдиновна, избранный для светильников материал преобразился соответственно такому их «ювелирному» характеру: алюминий воспринимается как серебро, вставки красной и синей керамики имитируют инкрустацию серебряных украшений крупными кораллами и лазуритом.



- Эффект подобия светильников серебряным подвескам с кораллами достигнут абсолютный, увеличены только размеры, - соглашается министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Увидеть вблизи эти настоящие произведения декоративного искусства для кого-то большая удача, а для работников Бурдрама - большая работа.







Более четырёх десятков уникальных люстр, разных по своим размерам, аккуратно обтираются и моются сотрудниками театра. Эта кропотливая, можно сказать, ювелирная плановая работа занимает несколько дней.- В процессе мытья люстрового хозяйства заняты 15 человек, - рассказывает заведующая хозяйственной частью театра Светлана Сутаева. - Наши мужчины, электрик, монтировщики сцены и разнорабочие, обесточивают, а потом аккуратно на тросах опускают люстры. Для этого им приходится пробираться к ним по межпотолочному перекрытию и балкам в три погибели.