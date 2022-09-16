На территории Иркутского угольного бассейна нашли остатки рыб юрского возраста









Остатки 25 экземпляров рыб юрского возраста обнаружил во время экспедиции на территории Иркутского угольного бассейна доцент геолого-географического факультета Томского госуниверситета (ТГУ) Степан Иванцов вместе с иркутским коллегой палеоботаником Андреем Фроловым и студентами. Новые палеонтологические находки позволяют учёным прогнозировать находки высших позвоночных, в том числе динозавров, на территории Иркутской области, сообщает пресс-служба ТГУ.В позапрошлом году учёные уже обнаруживали на этой территории первые остатки двух рыб юрского возраста благодаря разработанной в 2017 году поисковой методике.– В этом году мы ехали туда целенаправленно, уже зная, где располагается этот слой. За три недели работ мы вскрыли порядка пяти кв. метров, и с этой площади нашли 25 экземпляров рыб разных видов – это достаточно много. По размерам они около 20-25 см в длину, но о видовой принадлежности пока говорить рано – нужно сначала препарировать образцы, – говорит Степан Иванцов, - Второе, что мы можем сказать точно: они скопились там вследствие какого-то события, которое привело к их массовой гибели. Мы попутно отобрали образцы на различные геохимические и микропалеонтологические анализы – это поможет нам выяснить причину их гибели. И самое главное предположение, которое подтвердили наши находки: юрские позвоночные в Иркутском бассейне есть, и я буду продолжать их искать.По словам томского учёного, отложения юрского возраста на территории Иркутского бассейна оказались сцементированными, плитчатыми: их приходилось раскалывать и смотреть по поверхностям напластования. Это затрудняло работу, но при этом обеспечило уникальную сохранность: рыбки сохранились практически в прижизненном состоянии – видны отпечатки мягких тканей и чешуек и даже все лучи плавников.– У нас были достаточно серьёзные полевые условия: мы заехали без генератора, с ограниченным количеством еды и с резервным кнопочным телефоном для экстренных случаев. Но у нас были книжки с собой – мы много читали, – говорит Степан Иванцов. – Моему коллеге Андрею Олеговичу в этой экспедиции тоже повезло: он нашёл в Иркутском бассейне несколько видов юрских растений, в том числе новый вид печёночного мха и остатки спороносных органов растений.По словам Степана Иванцова, он считает Иркутскую область очень перспективной и связывает темы своих научных работ и докторской диссертации с Восточной Сибирью.