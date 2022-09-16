В селе в Бурятии построили первый ролледром





Впервые в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии построен роллердром.- В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в селе Турунтаево завершается строительство роллердрома. Совсем скоро новый спортивный комплекс будет радовать местных жителей. Работы на объекте планируется завершить до конца сентября, - сообщили в пресс-службе зампреда правительства Бурятии по развитию инфраструктуры.На сегодняшний день площадка под спортивный объект полностью заасфальтирована. Рабочие завершают установку ролледрома, состоящего из трёх комплексов разных уровней сложности. Всё оборудование изготовлено из металлического каркаса и из влагостойкой ламинированной фанеры.- Очень рады, что и у нас появился роллердром. Теперь для детей есть место, где можно покататься на скейтборде и роликах. Хотелось бы отметить, что и дворы в нашем селе становятся чистым и ухоженным, - поделился житель села Турунтаево.Кроме того, в Прибайкальском районе продолжается преображение дворовых и общественных территорий в сёлах Татаурово, Таловка и Турунтаево. А в сёлах Ильинка и Турка уже завершилось.- Ремонтные работы ведутся по графику. На дворовых территориях обустроены тротуарные дорожки и заасфальтирован сквозной проезд, осталось установить лавочки, урны и провести освещение. Срок окончания работ на всех территориях до 1 октября, - отметил глава Прибайкальского района Сергей Семёнов.