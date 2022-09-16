Воды не будет почти пять часов
Сегодня, 16 сентября, в Улан-Удэ будет прекращена подача холодной воды, по адресам:
Ул. Цивилева, 5,5а,7,4,9,12,15
Ул. Московская, 4,1
Проспект 50-летия Октября, 4,5
- Причина отключения – просьба ООО «Центр инженерных работ ВКТ», - сообщили в МУП «Водоканал».
Холодной воды не будет с 13:30 до 17:00.
В Улан-Удэ 11 домов останутся без холодной воды
Общество, Фото:
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