В Улан-Удэ 11 домов останутся без холодной воды

Воды не будет почти пять часов



Сегодня, 16 сентября, в Улан-Удэ будет прекращена подача холодной воды, по адресам:



Ул. Цивилева, 5,5а,7,4,9,12,15

Ул. Московская, 4,1

Проспект 50-летия Октября, 4,5



- Причина отключения – просьба ООО «Центр инженерных работ ВКТ», - сообщили в МУП «Водоканал».



Холодной воды не будет с 13:30 до 17:00.



