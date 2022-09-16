Из Бурятии не дали вывезли в Монголию лимоны, яблоки и бананы









В МАПП «Кяхта» государственный инспектор Россельхознадзора выявил нарушение правил и норм карантина растений при вывозе с территории России фруктов. Гражданка Монголии хотела вывезти в свою страну 47 кг лимонов, 26 кг яблок, 42 кг бананов.- Данные фрукты относятся к подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска. Они вывозились из России без сопровождения фитосанитарным сертификатом, что является нарушением ч.1. ст.25 федерального закона «О карантине растений», это создаёт угрозу распространения карантинных организмов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Составлен протокол по ст.10.2 КоАП РФ. Фрукты вернули в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов.