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В Улан-Удэ выступит «золотой тенор России»

В Улан-Удэ выступит «золотой тенор России»
Общество, 
Евгений Южин представит программу «Магомаев. Мартынов. Ободзинский»

4 октября Бурятская филармония откроет новый, 84-й сезон, концертом артиста и певца Евгения Южина. Выступление пройдёт в Бурятском драмтеатре.

Вторая половина ХХ века подарила миру самых ярких советских певцов – Муслима Магомаева, Евгения Мартынова, Валерия Ободзинского. Их лучшие композиции для зрителей Бурятской филармонии исполнит певец и артист, лауреат множества международных конкурсов Евгений Южин.

Евгений Южин — петербургский певец и артист, лауреат множества международных конкурсов, в том числе «Романсиада» и «Весна романса», первой премии в номинации «Опера» на 9-м международном конкурсе русской музыки в Великобритании памяти Образцовой и Хворостовского. Он был участником телевизионных проектов «Главная сцена», «Голос». Евгений Южин по праву считается одним из лучших теноров России. Евгений в 2013 году с отличием окончил Петербургскую государственную консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова, активно концертировать начал еще в студенческие годы.

В репертуаре певца произведения различных стилей и направлений: русский романс, советская эстрада, неаполитанские песни и романсы, классическая камерная музыка, оперное искусство (арии, дуэты и сцены из опер).

В программу «Магомаев. Мартынов. Ободзинский» вошли лучшие песни этих выдающихся певцов: «Яблони в цвету», «Эти глаза напротив», «Сердца на снегу», «Чёртово колесо», «Твои следы», «Алёнушка», «Баллада о матери», «Вечная весна» и другие.


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концерт

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