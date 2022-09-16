В Тункинском нацпарке в Бурятии обновляют минерализованные полосы

Эти меры снимут угрозу распространения огня во время лесных пожаров
На этой неделе в Тункинском национальном парке в Бурятии начались работы по обустройству противопожарных разрывов в местах, находящихся в непосредственной близости от леса.
До конца года такие противопожарные разрывы будут созданы во всех инспекторских участках национального парка. Общая длина «полосы безопасности» составит около 100 километров.
- Данные профилактические меры снимут угрозу распространения огня во время лесных пожаров и позволят сосредоточить все усилия на более эффективном тушении огня в лесу, - сообщили сотрудники национального парка «Тункинский».
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