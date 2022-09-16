В Тункинском нацпарке в Бурятии обновляют минерализованные полосы











На этой неделе в Тункинском национальном парке в Бурятии начались работы по обустройству противопожарных разрывов в местах, находящихся в непосредственной близости от леса.До конца года такие противопожарные разрывы будут созданы во всех инспекторских участках национального парка. Общая длина «полосы безопасности» составит около 100 километров.- Данные профилактические меры снимут угрозу распространения огня во время лесных пожаров и позволят сосредоточить все усилия на более эффективном тушении огня в лесу, - сообщили сотрудники национального парка «Тункинский».