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В Тункинском нацпарке в Бурятии обновляют минерализованные полосы

В Тункинском нацпарке в Бурятии обновляют минерализованные полосы
Общество,  Фото:Тункинский нацпарк
Эти меры снимут угрозу распространения огня во время лесных пожаров

На этой неделе в Тункинском национальном парке в Бурятии начались работы по обустройству противопожарных разрывов в местах, находящихся в непосредственной близости от леса.

До конца года такие противопожарные разрывы будут созданы во всех инспекторских участках национального парка. Общая длина «полосы безопасности» составит около 100 километров.

- Данные профилактические меры снимут угрозу распространения огня во время лесных пожаров и позволят сосредоточить все усилия на более эффективном тушении огня в лесу, - сообщили сотрудники национального парка «Тункинский».



национальный парк

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